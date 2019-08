Une brasserie rappelle une bière potentiellement «explosive»

La brasserie Lakefront, au Wisconsin, doit rappeler l’une de ses bières parce que les bouteilles risquent d’exploser.

Il s’agit de la bière de micro-brasserie «My Turn Junk», aromatisée aux cerises sures. Les maîtres-brasseurs admettent avoir ajouté une petite quantité de levure sauvage provenant des cerises dans leur mélange.

Cette levure continuerait de fermenter même à l’intérieur de la bouteille, ce qui ferait augmenter le niveau de dioxyde de carbone.

«Les parois de la bouteille se fissurent... On n’a pas eu de plainte ou de blessure, mais il y a un risque et on ne veut pas prendre de chance», a dit Michael Stodola, de la brasserie Lakefront, à CNN.

La compagnie offre un remboursement aux clients qui ont acheté la bière «explosive».