«Angry Birds 2 le film»: mignon

Le deuxième volet des aventures des personnages du jeu «Angry Birds» contentera probablement les plus jeunes.

Maintenant que les cochons et les oiseaux ont conclu une paix relative (objet du premier film), un nouvel ennemi fait son apparition. En fait, il s’agit d’une ennemie en la personne de Zeta (voix de Leslie Jones en version originale), une méchante aigle venue du froid. Comme elle veut siroter des cocktails les pieds dans le sable, elle lance une attaque en règle – pensez météorites glacés – sur l’île des cochons et celle des oiseaux afin de se les approprier. On s’en doute, Zeta n’est pas une inconnue, elle est l’ex de... chut! La suite sur grand écran.

L’intrigue de base étant simplette, les scénaristes Peter Ackerman, Eyal Podell et Jonathan E. Stewart ont ajouté des sous-intrigues, certaines sympas, d’autres totalement inutiles. Celle des oisillons (dont les voix sont assurées par les enfants de Gal Gadot, Viola Davis et Nicole Kidman) à la recherche d’œufs perdus est amusante, mais a plus des airs de court-métrage que de complément réel à cet «Angry Birds 2 le film».

De plus, l’histoire d’amour de Red (voix de Jason Sudeikis en version originale) offre quelques moments bien sympathiques, telle sa participation à une activité de «speed dating» qui se soldera par une déconvenue.

L’humour et les plaisanteries faciles sont parfaits pour un jeune public, si l’on en juge par les réactions d’une salle remplie d’enfants un samedi matin lors de ce visionnement. Si les adultes sont moins réceptifs, ils apprécieront la trame sonore, joyeusement nostalgique (on a notamment droit à «Space Oddity» de David Bowie ou «Margaritaville» de Jimmy Buffett) et quelques rappels à une époque disparue, dont une allusion à la chaîne de clubs vidéo Blockbuster ou un clin d’œil à «Rocky». Au-delà de ça, il n’y a par contre pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Note: 2,5 sur 5