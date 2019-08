«Bernadette a disparu»: femme au bord de la crise de nerfs

Cate Blanchett est plus vraie que nature dans «Bernadette a disparu», une adaptation du roman éponyme de Maria Semple.

Adapter un roman pour le grand écran est loin d’être évident, surtout lorsqu’il s’agit d'un livre qui est une collection d’indices, de lettres, de courriers électroniques et plus encore retrouvés par Bee, la fille de Bernadette. Richard Linklater l’a souligné en entrevue: ce qu’il livre ici est son interprétation de l’histoire, pas une interprétation universelle. On retrouve donc la sensibilité particulière du cinéaste nommé aux Oscars pour «Avant minuit tout est possible» dans chaque plan du long métrage.

La femme incarnée de main de maître par Cate Blanchett n’est pas aimable, c’est le moins qu’on puisse dire. Lorsque le film s’ouvre, elle vient de disparaître sans laisser de traces et c’est Bee (Emma Nelson, impressionnante d’aplomb dans ce premier rôle) qui part à sa recherche. Bernadette est particulière. Toujours cachée derrière de grandes lunettes de soleil, elle est revêche, peu amène. Seule exception, elle ne devient humaine qu’avec son mari Elgin (Billy Crudup) et surtout avec Bee, dont elle s’occupe à merveille.

Bernadette est une paria. En butte à l’hostilité des autres parents d’élèves, elle se retrouve souvent en confrontation ouverte avec Audrey (Kristen Wiig, absolument parfaite), ce qui finit par altérer ses rapports avec son époux.

«Bernadette a disparu» est présenté comme une espèce d’enquête, chaque pan de la vie de la protagoniste étant révélé au cours des 104 minutes que durent le long métrage. Comme un fil d’Ariane, chaque révélation mène à la suivante et permet, ultimement, de saisir toute la complexité de cette femme attachante et hors du commun.

Sans rien dévoiler, l’intrigue nous entraîne de Seattle à l’Antarctique. «Bernadette a disparu» est résolument une comédie – dramatique, certes, mais comique jusqu’au bout – de cet humour parfois caustique (dans les dialogues de Bernadette), parfois cabotin (dans les situations avec Audrey) et parfois touchant (dans les rapports entre Bernadette et Bee).

On en savoure chaque moment, même si certaines parties traînent un peu en longueur (telle que la sous-intrigue avec le personnage de Soon-Lin, incarnée par Zoë Chao) ou arrivent comme un cheveu sur la soupe (l’apparition de Laurence Fishburne, sous-exploité). Bien qu'on ne sente pas ici le souffle inspiré de «Jeunesse», Richard Linklater livre néanmoins une œuvre solide, humaine, sincère et rafraîchissante.

Note: 3,5 sur 5