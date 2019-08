Ciné nostalgie: «Sexe, mensonges et vidéo» fête ses 30 ans

Le 18 août 1989, «Sexe, mensonges et vidéo» prend l’affiche dans 534 cinémas américains. Le long métrage de Steven Soderbergh, Palme d’or à Cannes quelques mois auparavant, redéfinit le cinéma indépendant de l’époque.

En 2010, Steven Soderbergh se fait critique et confie que son film «ressemble à quelque chose fait par quelqu’un qui pense qu’il est profond, mais ne l’est pas vraiment. Pour moi, le succès obtenu était uniquement indicateur du fait qu’il y avait bien peu d’autres films auxquels les gens pouvaient s’accrocher à l’époque.»

Voyons donc les secrets de ce long métrage dont son auteur trouve qu’il est surévalué...

– Steven Soderbergh a écrit le scénario en huit jours, après y avoir pensé pendant environ un an. «Je ne crois pas que j’écrirais à nouveau un scénario en huit jours et c’est bien. Normalement, une fois que j’ai l’idée en tête, je mets environ quatre à cinq semaines», explique-t-il en entrevue. Par contre, il a mis en garde les auteurs en indiquant: «Ce qui m’inquiète, c’est que les gens penseront qu’il est possible de s’asseoir et de rédiger un scénario en huit jours, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas une bonne manière de procéder.»

– Il a écrit le rôle d’Ann en pensant à Elizabeth McGovern, mais l’agent de cette dernière ne lui a jamais transmis le scénario parce qu’il ne l’aimait pas! Finalement, lorsqu’Andie MacDowell s’est présentée aux auditions, Soderbergh était plus que dubitatif. Mais sa prestation parfaite à deux reprises l’a convaincu.

– La trame narrative du long métrage lui est venue de son enfance. Ainsi qu’il l’a indiqué au «Chicago Tribune», «mes parents m’ont offert de me dire tout ce que je voulais savoir de la sexualité, mais je ne leur ai jamais rien demandé. Plus important, ils m’ont toujours encouragé à aborder ou à poursuivre toute question qui me venait à l’esprit. Finalement, je suis devenu fasciné par la manière dont nous nous définissons en fonction de notre vision de la sexualité.»

– Chaque personnage de «Sexe, mensonges et vidéo» illustre un aspect de la personnalité du cinéaste. «Parfois, j’ai agi comme le mari (qui a une liaison torride avec sa belle-sœur). D’autres fois, j’ai été comme Graham (l’ami impuissant du mari qui n’a des relations sexuelles avec des femmes que par le biais d’une caméra vidéo). J’ai aussi été comme Cynthia (qui couche avec le mari de sa sœur) quand mes relations avec les femmes étaient politiques. Et, à certains moments, j’ai été comme Ann (la femme glaciale), me sentant très prude et détaché des choses sexuelles», a-t-il aussi dit dans les pages du «Chicago Tribune».

– Le budget de «Sexe, mensonges et vidéo»? Une enveloppe d'1,2 million de $ US. Le cinéaste a fait répéter ses acteurs pendant une semaine et le tournage s’est déroulé à la vitesse grand V d’un mois en août 1988 à Bâton Rouge, en Louisiane.

– Pendant le tournage, il a gardé à l’esprit les longs métrages «La dernière séance», «Cinq pièces faciles» et «Ce plaisir qu'on dit charnel». «Ils ont toujours été faits en 1971 et possèdent une franchise totalement différente des films d’aujourd’hui», a-t-il expliqué.

– «Sexe, mensonges et vidéo» a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, mais ce fut un hasard. En effet, le long métrage devait concourir à la Quinzaine des réalisateurs, mais a été changé de catégorie après le désistement lié à une autre œuvre.