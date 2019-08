Elle frappe quelqu’un avec une batte de baseball, arrache le doigt d’un enfant et meurt

Kaynesha Rhodes, 24 ans, est décédée après une séquence abracadabrante d’événements violents perpétrés en Floride, jeudi soir dernier.

La troublante histoire a été rapportée par le Tampa Bay Times.

La jeune femme se serait présentée avec une arme à feu à un appartement où elle avait déjà vécu. Selon les autorités, elle aurait pointée le canon sur deux individus, les menaçant et les empêchant de quitter l'endroit en barrant de la porte.

Rhodes aurait ensuite agrippé une batte de baseball, frappant une des personnes à la tête et déclenchant une bataille. Pendant l’escarmouche, elle aurait à un certain moment mordu le doigt d’un enfant, en arrachant une partie.

C’est un voisin qui, entendant toute la commotion, a contacté le 911.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, Kaynesha Rhodes était maîtrisée par un des occupants de l’appartement et serait rapidement entrée dans un état de détresse physique. Elle a été transportée en centre hospitalier où son décès a été constaté un peu plus tard.

Selon le Tampa Bay Times, on ne connaît pas encore la cause de sa mort. L’autopsie devrait en dévoiler davantage et permettra de savoir si des antécédents médicaux ont joué un rôle dans son trépas.

Les policiers du comté d’Hillsborough n’ont pas dévoilé ce qui a poussé la jeune femme à se déchaîner ainsi. Aucune arrestation n’a été effectuée après l’incident.

Le bureau du shérif n’a pas non plus dévoilé au média local quelle relation unissait réellement Kaynesha Rhodes aux deux occupants de l’appartement.