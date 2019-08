Justin Trudeau participera au Sommet du G7 plus tard en août

Le premier ministre Justin Trudeau participera au Sommet des dirigeants du G7 plus tard ce mois-ci en France, a annoncé son bureau, samedi. Il sera donc à Biarritz, où se tiendra la rencontre, du 24 au 26 août.

Le cabinet du premier ministre a indiqué dans un communiqué que ce Sommet «sera axé sur la réduction des inégalités».

Les dirigeants du G7 discuteront entre autres «des différentes façons de bâtir des économies qui profitent à tous, de faire avancer l'égalité des sexes, de lutter contre la crise climatique et de défendre l'ordre international fondé sur des règles».

«Sous la direction de la France, le Sommet du G7 de cette année sera l'occasion de faire avancer les enjeux importants que le Canada a mis de l'avant lors de notre présidence, a fait valoir M. Trudeau dans le communiqué. Maintenant plus que jamais, les dirigeants du G7 doivent unir leurs forces pour bâtir un avenir prospère pour un plus grand nombre de gens. Ensemble, nous allons combattre les inégalités, encourager des économies qui profitent à tous, promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre la crise climatique et créer des nouvelles opportunités pour les gens à travers le monde.»

Il s'agira du quatrième Sommet du G7 pour le premier ministre Trudeau. L’an dernier, le Sommet avait eu lieu au Manoir Richelieu, à La Malbaie, alors que le Canada assurait la présidence de l’organisme international.

L’an prochain, la présidence sera assumée par les États-Unis.