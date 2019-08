La marche vers l’égalité se poursuit pour la communauté LGBTQ2+

Ils sont nombreux et nombreuses à célébrer la Fierté dans le Village, à Montréal, mais aussi à appeler à la vigilance pour ne pas perdre les acquis des dernières décennies.

«Souvent, on se conscientise quand il y a des événements, mais il faut être conscientisé en tout temps, particulièrement sur les médias sociaux», souligne un participant.

Alors qu’on remarque une recrudescence des commentaires homophobes et haineux en ligne, la communauté LGBTQ2+ reste sur ses gardes. Plus de 1000 commentaires de ce genre ont été recensés sur les plateformes du festival Fierté Montréal, du jamais vu.

«Je pense que ça démontre qu'il y a une montée de l'extrême droite partout dans le monde, que les personnes sont pas toujours acceptantes et tolérantes», dit Éric Pineault président-fondateur de Fierté Montréal

Voir grand

Le défilé de la fierté gaie aura lieu ce dimanche sur le boulevard René-Lévesque, où plus de 11 500 marcheurs colorés sont attendus.

Montréal souhaite aussi accueillir le populaire World Pride en 2023, ce qui serait une première pour une ville de la francophonie.

Les célébrités entourant la Fierté représentent des retombées économiques de plus de 30 millions de dollars et attirent un peu plus de 2 millions de visiteurs.