Les stars de James Bond ont secrètement rencontré de vrais espions

Les stars du prochain James Bond auraient secrètement reçu la visite de véritables espions britanniques. Selon le quotidien Daily Mail, le chef du MI6, Alex Younger, et d'autres personnalités de l'agence de renseignement britannique se sont rendus aux studios de Pinewood, dans le Buckinghamshire en Angleterre, la semaine dernière.

Alex Younger aurait apparemment serré la main de Ralph Fiennes, qui joue M, son homologue dans les films de James Bond, tandis que lui et d'autres hauts fonctionnaires ont parlé aux autres stars du film, dont 007 lui-même, Daniel Craig.

«Sir Alex et d'autres personnalités du MI6 sont venus rencontrer Fiennes ainsi que d'autres stars du film, notamment 007 Daniel Craig, Moneypenny, jouée par Naomie Harris et l'adversaire de Bond, joué par Rami Malek, a déclaré une source au journal. Ça a été une rencontre absolument fascinante entre des espions de la vie réelle et leurs équivalents à l'écran.»

Contacté par le Daily Mail, un porte-parole de la maison de production, Eon Productions, a refusé de commenter la visite.

Alex Younger, connu sous le pseudonyme «C», est le seul membre des services de renseignement britanniques à pouvoir être identifié publiquement. Il avait auparavant salué la franchise James Bond, affirmant que son prestige rendait ses homologues étrangers jaloux.

«Il a créé une marque puissante pour le MI6. En tant que C, la version réelle de M, rares sont les personnes qui ne viendront pas déjeuner si je les invite, a-t-il déclaré dans un discours prononcé à Londres en 2016. Beaucoup de nos homologues envient la reconnaissance mondiale de notre acronyme.»

Cependant, il a ajouté que les films ne ressemblaient que très peu à la réalité et que le style «rentre-dedans» de l'agent 007 n’était pas un modèle à suivre.

La sortie du nouveau James Bond est prévue pour avril prochain