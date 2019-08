Soeur Angèle vous convie à son Jardin des Trouvailles

Soeur Angèle convie aujourd’hui les Montréalais à la deuxième édition de son Jardin des Trouvailles, une vente-bénéfice sous la présidence d’honneur de Pierre Bruneau au profit de la Fondation Sœur Angèle.

De 10h à 16h, les citoyens sont invités à se rendre à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour se procurer, entre autres, les fameuses conserves de sœur Angèle.

«On a fait 1000 pots», dit-elle avec enthousiasme.

De nombreux autres objets seront à vendre: articles de couture et de tricot, des livres, des disques compacts, de la décoration et bien plus.

«Il y a de l’équipement de cuisine, il y a du linge, il y a des pots, des plantes et même des fleurs», précise sœur Angèle.

La totalité des sommes recueillies lors de cette journée sera remise à la Fondation Sœur Angèle qui vient en aide à des jeunes issus de milieux défavorisés on en difficulté afin d’embellir leur quotidien.