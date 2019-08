Une agente de sécurité congédiée pour des insultes envers les passagers

Une agente de sécurité de l’aéroport international de Rochester, dans l’État de New York, a été licenciée après distribué des bouts de papier sur lesquels étaient écrits des messages désobligeants aux voyageurs.

L’agente, qui n’a pas été identifiée, tirait des papiers d’une boîte de gants en latex et les distribuait aux personnes qui passaient au portique de sécurité.

Nael Strassner, 40 ans, a reçu un de ces papiers en juin dernier, rapporte le «New York Post».

Pensant qu’il s’agissait d’un morceau déchiré de la carte d’embarquement, il n’a pas prêté attention et l’a rangé dans sa poche, mais l’agente a insisté pour qu’il le lise.

«Elle se retourna plusieurs fois vers moi et me demandait : “est-ce que vous allez ouvrir ça?”, a-t-il expliqué au journal. J’ai lu: “tu es moche !!!” Je l’ai remis dans la poche et j’ai pris mon vol pour le Kansas.»

À la caméra de surveillance, dont l’enregistrement a été obtenu par le journal new-yorkais, l’agente éclate de rire en voyant M. Strassner partir, avant de tirer un nouveau billet pour la prochaine personne.

«Je voyage constamment et je n’ai jamais rien eu de tel, a-t-il déclaré. Je n'aime pas être négatif. Ça aurait pu être une note qui dit : “hé, apporte-moi des tacos, la prochaine fois?”»

Le voyageur ne pensait pas aller plus loin avec cette histoire avant d’en parler à ses amis. Ces derniers lui ont fait remarquer que ce papier aurait pu tomber sur une personne dépressive ou dans un état vulnérable, qui aurait pu avoir beaucoup plus de mal à encaisser une insulte.

La direction de l’aéroport a reçu sa plainte quelques semaines plus tard en croyant à une plaisanterie. Nael Strassner leur a alors montré le papier et a demandé à voir les enregistrements de surveillances.

La femme, une employée de la société de sécurité VMD Corp. basée en Virginie, sous-traitante de l’Agence de sécurité des transports (TSA), a depuis été licenciée, a confirmé l’agence.

«La TSA impose aux sous-traitants les normes éthiques les plus strictes et une tolérance zéro pour ce type de comportement», a indiqué l’organisme public par voie de communiqué et consulté par le «Post».

Nael Strassner a aussi déclaré que les employeurs de l’agente étaient sans voix.

«Un des gars de VMD Corp. m'a appelé et il a commencé à s'excuser et à dire: “Je ne sais pas quoi dire”. Quand il a vu les bandes, il ne pouvait plus y croire non plus.»