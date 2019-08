Des kayakistes filment l’effondrement d’un glacier d’un peu trop près

Une vidéo filmée par des kayakistes le 10 août dernier en Alaska montre l’effondrement impressionnant d’un glacier, mais aussi de la vague provoquée par sa chute dans l’eau.

Les deux hommes qui ont assisté à la scène, Josh Bastyr et Andrew Hooper, se sont aventurés près des glaciers pour les observer, ils se disent aujourd’hui chanceux d’être en vie, rapportent de nombreux médias américains.

Les deux kayakistes faisaient un voyage de camping près du glacier Spencer, situé à 60 miles au sud d’Anchorage, en Alaska. Après avoir entendu des bruits de craquement assez forts et des éclaboussures, ils ont voulu en savoir plus, et se sont déplacés en kayak, rapporte le site Accuweather.

«Nous avons survécu, mais c’était complètement fou!», explique Andrew Hooper l’un des kayakistes qui a filmé la scène. Nous sommes complètement trempés.»

Facebook Home with the Hoopers

Facebook Home with the Hoopers

Facebook Home with the Hoopers

Facebook Home with the Hoopers

Facebook Home with the Hoopers

Facebook Home with the Hoopers

Facebook Home with the Hoopers

Facebook Home with the Hoopers

















Alors qu’il décrivait ce qu’il venait de vivre, un autre immense morceau de glace continuait de bouger et se rouler dans l’eau, «c’est surréel», ajoute l’homme.

«J’ai été frappé par quelques morceaux de la glace sur moi, sur mes côtes.»

Après le détachement spectaculaire de la glace, une immense vague de 8 à 10 pieds de haut s’est dirigée droit vers eux, ils ont dû s’éloigner rapidement.

Ile se disent honorés d’avoir assisté à ce spectacle de la nature, et affirment avoir vécu la plus grosse décharge d’adrénaline de toute leur vie.

Les températures en Alaska ont été supérieures à la normale pendant la majeure partie de l'été.

La température d'Anchorage a atteint les 33 degrés Celsius le 4 juillet, battant de 5 degrés le record à cet endroit.

Il est probable que les températures actuellement au-dessus de la normale provoquent la fonte des glaciers plus rapidement qu’à l’habitude, indique Dan Pydynowski, météorologiste principal chez AccuWeather.