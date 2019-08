Démolition des maisons à Sainte-Marthe: «Il faut passer à autre chose»

Un lundi matin difficile pour de nombreux résidents du quartier inondé de Sainte-Marthe-sur-le-Lac : une quarantaine de maisons seront détruites dans les prochains jours.

Une grue soulèvera les maisons modulaires pour les mettre sur une remorque. Les résidences qui ont été inondées sont ensuite déplacées sur le site de démolition, où une pelle mécanique les réduira en morceaux.

Vendredi, trois premières résidences de ce secteur inondé lors de la rupture de la digue le 27 avril dernier ont été démolies, pour installer le site où se déroulera l’opération dans les prochains jours.

Si on démolissait les maisons à l’endroit où elles se trouvent, on risque d’endommager le terrain, les canalisations et les infrastructures souterraines. Il s’agit d’une demande du propriétaire du parc de maisons mobiles.

«Passer à autre chose»

Ceux qui occupaient les résidences au moment de la rupture de la digue sont prévenus du moment de la démolition et ont le choix d’assister ou non à l’opération. Des moments difficiles pour ceux qui voient la pelle mécanique réduire en morceaux la maison où ils ont passé une partie de leur vie et où ils ont accumulé des souvenirs.

«Pour ce qui est de la maison aujourd’hui, on est un peu ambivalent, témoigne Raymond, rencontré sur place lundi matin. C’est triste que ce soit démoli, mais en même temps on est content que ce ne soit pas dans trois mois et que pendant trois mois on se réveille la nuit et se demander quand elle sera détruite. Il faut passer à autre chose. Il faut que ça finisse.»

La petite communauté, durement éprouvée dans les derniers mois, s’épaule dans ce moment symbolique.

«Depuis le 27 avril, on se promène un peu partout, raconte Raymond. On se dit "Où est-ce que je vais aller rester dans le futur?" Je ne suis pas sûr que je vais retrouver ce genre de voisinage, ça c’est dur à évaluer, c’est ça qui est le plus dur.»