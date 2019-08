Des touristes arrêtés pour avoir volé du sable sur une plage italienne

Un couple de touristes français en vacances en Italie fait face à la prison après avoir tenté de voler du sable d’une plage de Sardaigne.

C’est le sable blanc de cette île italienne est protégé et les touristes qui prennent du sable des plages locales font face à des amendes salées et une peine de prison allant d’un à six ans.

En passant près de la voiture des touristes, les policiers de la ville de Porto Torres ont aperçu des bouteilles remplies de sable.

Au total, le couple avait rempli 14 bouteilles de plastique contenant un total de 40 kilos de sable.

Les touristes ont comparu au palais de justice de Sassari pour vol et ils pourraient devoir payer une amende allant jusqu’à 3000 euros ou 4430$.

Les touristes ont plaidé qu’ils ne savaient pas que ce qu’ils faisaient était illégal. Toutefois, les autorités affirment que chaque plage a des affiches pour informer les visiteurs.

Le vol de sable et de roches Sardaigne est très commun et ces items sont en vente illégale sur Internet.