Encore un été laborieux pour la circulation

Travaux en retard, à peine annoncés et finalement, mal coordonnés...force est de constater que les étés montréalais se suivent et se ressemblent. Cette année encore, les usagers de la route ont eu l’impression que la gestion de plusieurs chantiers a été bâclée par la Ville.

À lire les commentaires sur les réseaux sociaux, l’été 2019 semble avoir été l’un des plus difficiles en matière de déplacements et de chantiers. Les citoyens, particulièrement dans les arrondissements où la densité est plus grande, sont frustrés, constate aussi l’experte en gestion municipale, Danielle Pilette.

Une voie «dangereuse»

Le chantier de la rue Saint-Urbain, un axe nord-sud hautement achalandé tant par les touristes que par les résidents, est une des rues qui a le plus d’exaspération dans les dernières semaines. Deux voies et une piste cyclable sont normalement accessibles sur cette rue entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Sherbrooke. Mais depuis la mi-juillet, Hydro-Québec y effectue des travaux pour l’installation d’une nouvelle ligne souterraine. Avec ce chantier, les cyclistes et les automobilistes doivent se partager une seule voie la plupart du temps.

J’ai parlé à une vingtaine de cyclistes et d’automobilistes et tous ont trouvé que la circulation sur cette artère est pénible :

•«C'est effectivement très dangereux»

•«Ce tronçon est de plus en plus problématique de jour en jour»

•«Les gens ne savent pas quoi faire»

Il a fallu une publication dans le groupe Facebook Dans le trafic à propos de la cohabitation difficile entre cyclistes et automobilistes sur Saint-Urbain pour qu’une élues de la Ville prenne connaissance du dossier et s’en charge. Pour l’instant, la Ville a répondu qu’«une voie de détour cycliste sera aménagée» dans les prochains jours, sans donner plus de précisions. Elle n'a pas voulu répondre à mes autres questions dans ce dossier.

Les travaux d’Hydro-Québec, prévus jusqu’à l’automne, sont nécessaires, mais une meilleure signalisation pour des voies alternatives aurait permis de rendre la situation «moins pénible» dès le départ, comme l’ont souligné plusieurs usagers de la route.

Des outils de planification «désuets»

Le responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville, Sylvain Ouellet, sait qu’il y a un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui a été planifié. «Les outils informatiques à la Ville, il y en a énormément qui sont désuets. On est en gros rattrapage», reconnaît M. Ouellet qui confirme que la Ville va bientôt se doter de nouveaux outils pour gérer la grande quantité de chantiers.

Par exemple, un entrepreneur pourrait indiquer en temps réel quand il commence le chantier, quand il le termine et quand il enlève les entraves à la circulation.

L’expert en génie du transport Nicolas Saunier note en effet qu’il y a «une information qui est souvent basée sur des demandes de permis [...], mais le problème, c‘est la réalité du terrain parce qu’elle ne respecte pas toujours ces demandes.»

«On a tendance à interdire la circulation sur certaines voies pendant tout le temps que le chantier n’est pas complété, alors qu’on pourrait y aller par étapes et permettre à nouveau la circulation entre les étapes», ajoute Danielle Pilette.

M. Ouellet peut comprendre l’exaspération des citoyens, mais rappelle qu’il y a eu un sous-investissement pour les infrastructures dans le passé qui nécessite un rattrapage important. En plus, la coordination est compliquée puisque seulement 25% des chantiers à Montréal sont effectués par la Ville, les autres sont réalisés par différents partenaires, comme le ministère des Transports ou Hydro-Québec.