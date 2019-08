Étude sur le secteur de Rimouski-Est

La Ville de Rimouski et la Santé publique travaillent présentement sur le projet de réaménagement du secteur de Rimouski-Est.

Après les déversements de pétrole qui se sont produits en 2015 et 2017, la Direction de la santé publique recommandait le déménagement du terminal de Suncor.

Cependant, la décision a été prise par la Ville: on ne forcera pas cette entreprise à déménager.

L'idée est maintenant de réaménager le secteur pour créer un milieu de vie plus dynamique, plus sécuritaire.

On veut faire des améliorations qui permettraient la cohabitation des entreprises, des industries et des résidences.

La direction de la santé publique propose l'ajout d'une zone tampon végétalisée intégrant une piste multifonctionnelle et séparant les zones résidentielle et industrielle, le réaménagement d'une portion de la rue Saint-Germain et l'aménagement d'une place publique au cœur du quartier et le prolongement de l'avenue du Havre pour améliorer la cohabitation avec les camions.

Le Directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent est satisfait de collaborer avec la Ville de Rimouski pour faire avancer ce projet. Le Dr Sylvain Leduc souhaiterait cependant davantage de transparence de la part de l’entreprise Suncor «jusqu’à maintenant la compagnie et la Ville ont décidé de travailler sur un comité spécifique auquel nous ne sommes pas invités, on nous dit que ce comité-là étudie des mesures d’atténuation; pour nous c’est positif, mais à ce jour on attend toujours des retombées positives et visibles».

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déjà donné son aval au projet et a même octroyé 45 000$ pour la réalisation de l'étude.

Une rencontre a déjà eu lieu entre la Ville et la Santé publique, une autre est prévue en octobre ou les résidents pourront se prononcer.