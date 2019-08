Recherché pour le vol d’ordinateurs au CHUS Hôtel-Dieu

La police de Sherbrooke demande l’aide de la population afin de retrouver un homme suspecté d’avoir volé des mini tours d’ordinateur au CHUS Hôtel-Dieu, à Sherbrooke.

L’évènement s’est produit le 10 août dernier vers 7h02, lorsque le suspect s’est présenté à l’hôpital situé sur la rue Bowen sud.

Selon la police, il s’est rendu à la cafétéria, a dissimulé quatre mini tours d’ordinateur dans son sac réutilisable avant de quitter les lieux vers 7 h 38.

Le montant du vol est estimé à 2400 $.

L’homme recherché aurait une quarantaine d’années et a les cheveux rasés. Il mesurerait environ 1,78 m (5 pi 10 po) et pèserait 77 kg (170 lbs). Au moment des faits, il portait un manteau noir, un bermuda vert style camouflage et des espadrilles.

Toute personne ayant des informations peut communiquer avec la police au (819) 821-5544 ou 821-5555.