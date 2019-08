Un investissement de 150 millions $ dans les cégeps

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour l’année scolaire 2019-20 dans les cégeps.

Les établissements collégiaux auront un budget additionnel de 68 millions de dollars dès la rentrée, en plus de sommes visant à financer les coûts de système et les améliorations apportées à la rémunération des enseignants.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge en a fait l’annonce lundi matin au Cégep de Saint-Jérôme.

Cet investissement doit permettre notamment une plus grande équité entre les établissements et un accès plus facile aux études collégiales dans toutes les régions.

Plus de détails à venir...