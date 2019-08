Un restaurateur poursuit la Ville de Montréal pour 165 000$

Un jeune restaurateur de la rue Bishop, au centre-ville de Montréal, Olivier Laflamme, poursuit la Ville pour la somme de 165 000$ parce qu’il estime avoir été induit en erreur par le service téléphonique 311.

Rencontré par TVA Nouvelles lundi, M. Laflamme a raconté avoir investi toutes ses économies dans son restaurant Craft Grill Cheese, situé à quelques pas de la rue Ste-Catherine Ouest.

Avant même d’ouvrir ses portes et de faire la demande de permis à la Ville, M. Laflamme dit avoir contacté le service téléphonique 311 afin de vérifier si des travaux à court et long terme étaient prévus. Il jure qu’on lui a dit non.

Toutefois, le rêve du jeune restaurateur s’est transformé en cauchemar lors de l’ouverture quand un méga chantier, celui du poste de ventilation de la STM, est apparu sur la rue Bishop à quelques mètres de son restaurant.

«Aucune circulation, aucun parking, cancellation de tous les parcomètres. Moi, c'est un "to go", alors personne ne pouvait venir, presque pas d'accès», affirme-t-il.

Il a été contraint de fermer ses portes et il affirme avoir perdu son investissement initial de 165 000$. Il réclame via le tribunal le paiement de cette somme de la part de la Ville qui refuse de lui remettre la totalité de la somme.