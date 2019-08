Une superstation de recharge rapide inaugurée dans le Quartier des spectacles

Une première superstation de recharge rapide pour voiture électrique en milieu urbain a été inaugurée lundi dans le Quartier des spectacles.

Installée sur le site du Complexe Desjardins du côté de la rue Jeanne-Mance, elle comprend quatre bornes rapides de 400 volts, de 50 kilowatts chacune, et «permettra de servir un très large bassin d’utilisateurs dans cet emplacement névralgique» de Montréal, ont annoncé lundi Desjardins et Hydro-Québec, partenaires du projet.

La superstation a été mise en service à 14h, lundi.

«Ce projet de superstation vient s’ajouter aux 200 bornes qui seront installées d’ici 2021 dans une grande partie du réseau des caisses du Québec et de l’Est de l’Ontario, et ce, en partenariat avec Hydro-Québec et Le Circuit électrique, a-t-il été précisé dans un communiqué. Elles viendront renforcer le réseau existant du Circuit électrique et ainsi accélérer l’adoption par les citoyens de la voiture électrique.»

Actuellement, le réseau du Circuit électrique compte près de 2000 bornes de recharge publiques en service, dont 200 bornes de recharge rapide.