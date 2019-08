17e édition du Festival Quartier Danses: la danse sous toutes ses formes à Montréal

La danse aura droit à une belle vitrine, à Montréal, du 6 au 15 septembre. Pendant 10 jours, le Festival Quartier Danses (FQD) fera honneur à cet art sous toutes ses formes.

Plus de 50 performances en salle et à l'extérieur composeront la 17e édition de l'événement. De nombreux lieux seront pris d'assaut, dont la salle Bourgie du Musée des beaux-arts et la Cinquième Salle de la Place des Arts mqui ettront en lumière le talent d'ici.

Le Marché Jean-Talon, la Forêt urbaine du Musée McCord et la terrasse de l’Observatoire de la Place-Ville seront aussi le théâtre de plusieurs numéros, une nouveauté cette année.

Des artistes tels que Nico Archambault, Charles-Alexis Desgagnés – finaliste de la première édition de «Révolution» – et Anne Plamondon seront du nombre.

Pas moins de 17 chorégraphes montréalais présenteront des œuvres pendant le FQD. Les créateurs étrangers auront aussi la chance d'étaler leur savoir-faire, car une place a été accordée à des danseurs de la France, du Danemark, la Pologne et du Royaume-Uni, notamment.

Outre des démonstrations physiques, le FQD présentera des courts-métrages, une exposition photo et des tables rondes, en plus d'offrir différents ateliers.

Tous les détails de la programmation se trouvent à l'adresse quartiersdanses.com.