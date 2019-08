500 élèves auront leur sac à dos gratuitement pour la rentrée

Près de 150 enfants ont eu droit à un nouveau sac à dos en prévision de la rentrée scolaire grâce aux Artisans de la Paix, basé à Trois-Rivières.

La distribution annuelle de l’organisme de bienfaisance est courue de plusieurs. «Dès qu’on revient de vacances, le téléphone sonne, les gens demandent si on aura des sacs d’école à donner, on sent un engouement», dit Robert Tardif, directeur général des Artisans de la Paix.

Et pour cause, la rentrée vient avec son lot de dépenses, ce qui peut causer des soucis à des familles moins bien nanties. Pour Stéphanie Cloutier, mère de 5 enfants, le don de ces sacs à dos – et de ce qu’ils contiennent – représente un coup de pouce bienvenu.

Chaque année, le Costco de Trois-Rivières remet 420 sacs d'école aux Artisans. Avec le surplus de l’an dernier, environ 500 sacs attendent de trouver preneur. Les besoins sont grands en Mauricie : d’après le Front d’action populaire en réaménagement urbain, il s’agit de la région du Québec où les locataires sont les plus pauvres.

La rentrée peut se révéler une période difficile pour les étudiants plus âgés qui ont, eux aussi, une tonne de dépenses. Pour les aider, le Cégep de Trois-Rivières met à leur disposition une table de dons : meubles, articles ménagers, nourriture... Les étudiants peuvent venir prendre des articles et en déposer, un roulement qui se fait assez rapidement selon un des responsables du projet, Maxime Beauchemin.

Notez que la distribution de sacs à dos se poursuivra vendredi le 23 août à partir de 9 h 30, au local des Artisans de la Paix.