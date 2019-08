Anick Jean écrit un touchant message pour son conjoint Patrick Huard

L’auteure-compositrice-interprète Anick Jean a écrit un touchant message sur Instagram destiné à son conjoint des huit dernières années, Patrick Huard.

Sur la note, publiée mardi matin, Anick Jean déclare son amour à son conjoint après huit ans de vie commune, et un enfant.

«Il y a 8 ans aujourd'hui, je te disais oui à la grande demande. J'étais enceinte du merveilleux garçon qu'on a fait avec amour. Tu es l'homme de ma vie plus que jamais. Tu es mon partner de vie, partner de rire, partner de pêche, partner de job, partner de rêve. Tu es le meilleur papa. Je ne croyais vraiment pas pouvoir aimer comme ça, mais toi je t'aime mon homme. Je suis fière d'avoir dit oui il y a 8 ans.»

Le mot qui souligne leurs 8 années de mariage est accompagné d’une photo montrant les amoureux sur le bord d’une rivière, possiblement lors d’un voyage de pêche.

Les tourtereaux avaient célébré leur mariage le 20 août 2011 dans une église de Bonaventure, en Gaspésie. Près de 180 personnes, des proches, des amis et beaucoup de personnalités publiques s’étaient déplacés pour l’occasion.

Anick Jean présente régulièrement sur ses réseaux sociaux ses aventures en Gaspésie. Elle s’y rend parfois à moto, et montre aussi ses impressionnantes prises lorsqu’elle pêche.

Patrick Huard a fait un retour marqué à la télévision avec son rôle de Ludovic, dans la série Les honorables sur Club Illico. La série a obtenu un record de 1 million de visionnements en moins d’une semaine en janvier dernier.

Il adaptera la comédie de situation «Brooklyn Nine Nine», qui connaît un grand succès aux États-Unis depuis son lancement sur Fox en 2013, et dont six saisons ont été diffusées jusqu'à maintenant.

