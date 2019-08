Avis d’ébullition à Terrebonne

La Ville de Terrebonne a émis un avis d’ébullition préventif pour les citoyens du secteur de Terrebonne-Ouest.

Cela survient au lendemain de travaux sur une conduite d’aqueduc endommagée par un bris.

Les citoyens touchés doivent donc faire bouillir l’eau du robinet pendant au moins une minute avant consommation.

Il faudra continuer de faire bouillir l’eau jusqu’à la diffusion d’un avis contraire. L’eau non bouillie peut toujours être utilisée pour les douches et les bains ainsi que pour laver la vaisselle et les vêtements.