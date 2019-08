Calgary envoie 2000 tonnes de plastique aux poubelles

Environ 2000 tonnes de contenants d'emballage en plastique qui avaient été entreposés au cours des deux dernières années à Calgary, faute d'avoir une solution pour les recycler, prendront finalement la route du dépotoir.

Par communiqué, la Ville de Calgary a expliqué qu'en septembre 2017, à la suite «de changements sur les marchés internationaux du recyclage», les emballages en plastique en forme de coquille (clamshell), souvent utilisé pour les fruits et légumes, ne trouvaient plus personne pouvant les récupérer.

Le resserrement des règles d'importation de matières recyclables dans plusieurs pays d'Asie, la Chine au premier rang, a effectivement bouleversé l'industrie du recyclage au cours des dernières années.

La Ville a donc entrepris d'entreposer les emballages qu'envoyant ses citoyens au recyclage. En avril dernier, elle est finalement parvenue à trouver une solution pour recycler de type de contenant avec une entreprise locale. Celle-ci ne pourra toutefois pas récupérer le volume accumulé de septembre 2017 à avril 2019.

«Depuis deux ans, la Ville a exploré plus de 50 options, incluant le recyclage, des usages alternatifs et la combustion pour générer de l'énergie», a expliqué la Ville, en mentionnant que quelques entreprises se sont montrées intéressées par les emballages, mais qu'elles auraient eu besoin de plus de deux ans pour passer au travers du stock accumulé, forçant Calgary à continuer de payer pour les conserver.

Entreposer les contenants de plastique a coûté pas moins de 330 000 $ à Calgary, estime la Ville, qui prévoit d'enfouir les contenants lui coûtera un autre 130 000 $. C'est donc dire que la facture liée à ces emballages de plastique atteindra les 460 000 $.

Les emballages «clamshell» sont difficiles à récupérer en raison des collants apposés dessus, qui sont très difficiles à retirer et nettoyer avec suffisamment d'efficacité pour pouvoir éventuellement transformer les contenants en de nouveaux produits, a précisé la Ville.