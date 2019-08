Des dettes de près de 26 millions $

Groupe Capitales Médias (GCM) doit près de 26 millions $ à ses créanciers, dont 8 millions $ déboursés jusqu’ici par Investissement Québec (IQ) dans le cadre d’un prêt garanti de 10 millions $ consenti en décembre 2017. Le prêt intérimaire de 5 millions $ viendra alourdir cette créance gouvernementale.

C’est le cabinet comptable PwC qui mènera la restructuration judiciaire de l’entreprise. Stéphane Lavallée, ancien cadre au journal Les Affaires et à La Presse, deviendra président exécutif en remplacement de Martin Cauchon, qui avait racheté les six journaux de Power Corporation en 2015. «M. Cauchon a accepté de démissionner comme président», a annoncé lundi le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon.

Malgré les efforts

«Malgré tous nos efforts de rationalisation des dépenses, malgré tous les gestes posés pour améliorer notre efficacité et malgré les investissements très importants consentis pour développer de nouveaux outils plus performants et de nouvelles sources de revenus, la situation demeure difficile», a soutenu le PDG du GCM, Claude Gagnon.

«Nos revenus à court terme ne sont pas suffisants pour payer la totalité des investissements nécessaires qui permettront de compléter notre transformation», a-t-il précisé.

Le gouvernement a privilégié la tenue d’enchères «transparentes» en vertu de la Loi sur la faillite plutôt que la conclusion d’une entente négociée avec un seul repreneur.

«On a conclu que la meilleure chose à faire, c’est d’avoir un processus, de prendre le temps qu’il faut pour regarder s’il y a des repreneurs pour la totalité du groupe ou des morceaux seulement», a expliqué Pierre Fitzgibbon.

Le délai permettra aux acheteurs potentiels de connaître les détails du programme d’aide aux médias écrits que Québec prévoit annoncer d’ici le début octobre.

«Prendre une décision trop rapide, c’est comme faire ton supermarché quand tu as faim», a ajouté le ministre Fitzgibbon.

Celui-ci a reconnu que le gouvernement allait pouvoir influer sur le choix du repreneur de GCM en raison de son importante créance.

Capitales Médias doit plus de 25,9 M$

Principaux créanciers

- Gouvernement du Québec: 8 M$

- Abonnés: 4,9 M$

- Obligations prestations définies: 4 M$

- Salaires, vacances et avantages sociaux courus: 3,4 M$

- Provision contrats échanges: 922 123 $

- Imprimerie Transcontinental inc.: 936 937 $

- Droits résiduels à payer: 796 423 $

- Taxes de vente à payer: 352 405 $

- Agents et camelots: 188 361 $

- Édifice 400 Charest inc.: 134 646 $

- Fiducie Desjardins: 128 995 $

- Presse Canadienne: 96 002 $

- Messageries Dynamiques: 34 063 $

- Micro Logic: 25 644 $

- Le Devoir: 11 759 $

- Agence France-Presse: 11 540 $