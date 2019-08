Kit Harington n'a toujours pas digéré la finale de Game of Thrones

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA DERNIÈRE SAISON DE GAME OF THRONES.

Kit Harington n’a toujours pas digéré que le Roi de la Nuit ait reçu le coup fatal de la main d’Arya Stark, incarnée par Maisie Williams, et non pas de Jon Snow.

«J’étais un peu sur les nerfs, juste parce que je voulais tuer le Roi de la Nuit!, a déclaré l’acteur lors d’un entretien accordé au Hollywood Reporter. Je pense que je me sentais un peu comme tout le monde, et là-dessus, les choses avaient été décidées depuis longtemps, et ce n’était pas à moi de le faire. Mais j’étais heureux pour Maisie et Arya.»

«Mais secrètement, je me disais, “Je veux faire ça!” Spécialement parce que j’aime me battre avec Vlad, qui joue aussi le White Walker... Je n’ai jamais vu quelqu’un manier aussi bien l’épée. Mais ça a vraiment été un beau retournement, et ça a conclu l’aventure de Maisie d’une façon vraiment belle. De saison en saison, on l’a vu développer ses aptitudes pour devenir cet assassin féroce, et elle les a tous utilisés pour tuer le principal antagoniste.»

Kit Harrington est également revenu sur les dernières scènes de la série à l’occasion d’une émission spéciale diffusée à la télé.

«Je n’avais pas lu le script de la dernière saison avant la lecture commune, a-t-il expliqué. Je voulais les entendre autour de la table, sans avoir rien lu avant. Je me suis assis dans l’avion à côté d’Emilia pour gagner Belfast, et elle l’avait déjà lu et elle m’a dit, “Kit, tu vas avoir des surprises”. Ça a piqué ma curiosité. Je ne m’étais pas rendu compte de ce qui allait arriver jusqu’à peut-être une demie page avant que Jon tue Dany.»