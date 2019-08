Laurence Vincent Lapointe appuyée par ses parents

Au banc des accusés, la Québécoise Laurence Vincent Lapointe peut compter sur l’appui de ses parents.

«Je me dis qu’on va se pincer et on va se réveiller, a ainsi indiqué Nathalie Vincent, la maman de la canoéiste suspendue pour avoir échoué à un test antidopage. On va se battre avec elle. On va remuer ciel et terre pour trouver ce qui l’a contaminée. Notre fille, qu’on connaît tellement, ce n’est pas une fille qui va faire quelque chose comme ça.»

«Elle domine depuis 10 ans, elle est en avant de la mêlée, elle se dirigeait directement vers une médaille olympique, de poursuivre madame Vincent, au terme de la conférence de presse tenue mardi à Montréal. Pourquoi elle aurait fait ça? C’est un non-sens. C’est une petite madame parfaite, Laurence.»

Après avoir vécu une semaine d’enfer, où ils ont peiné à trouver le sommeil, Nathalie Vincent et Guy Lapointe entendent prendre quelques jours de congé avec leur fille pour retomber sur leurs pieds. Ils devaient prendre l’avion pour la Hongrie, mardi, pour encourager Laurence lors des présents Mondiaux. Or, on se retrouvera plutôt à l’écart, en famille, afin de traverser cette épreuve difficile.

«Laurence, quand elle nous a appelés de sa chambre d’hôtel (NDLR: la semaine dernière à Berlin, où elle était en camp d’entraînement) et qu’elle était bouleversée après avoir appris la nouvelle, elle m’a dit: "papa, je ne serai plus capable de me regarder dans le miroir, je suis la tricheuse que les gens vont étiqueter, je ne serai plus capable de me promener sur la rue, je n’ai plus d’avenir"», a révélé Guy Lapointe, avec émotion, estimant lui-même qu’une telle accusation puisse ternir une réputation.

«Ça va être une tache à sa carrière et à sa personnalité», a avancé le paternel, tout en espérant lui aussi que sa fille sera blanchie.

Surmonter le choc

C’est le mardi 13 août que l’échantillon A a été testé positif au ligandrol, une substance interdite. Depuis, on tente de surmonter le choc.

«Sur le coup, je ne pouvais même pas pleurer, j’étais juste sous le choc, a pour sa part convenu Laurence Vincent Lapointe. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Après ça, je me suis roulée en boule et je demandais à voir ma mère.»

«S'ils n'avaient pas été là pour [m'aider à] surmonter le choc, je ne sais pas ce que j’aurais fait», a-t-elle ajouté, à propos de ses parents.

Des suppléments analysés

La bataille ne fait que commencer pour Laurence Vincent Lapointe et ses parents. Pour prouver son innocence et rétablir sa réputation, elle fait maintenant analyser les suppléments alimentaires qu’elle a consommés.

Suspendue provisoirement, elle pourrait avoir son audience finale à l’automne, à la fin du mois de septembre ou à la mi-octobre, selon ce qu’a précisé l’avocat Adam Klevinas. D’ici là, l’objectif est d’amasser les preuves démontrant qu’il n’y a pas eu de dopage volontaire.

Une coéquipière compréhensive

Après avoir avisé ses parents, la Québécoise a dû annoncer à sa compatriote canadienne Katie Vincent qu’elle ne pourrait être à ses côtés dans l’épreuve en duo (C2 500 mètres) lors des Mondiaux.

«J’avais le cœur brisé de devoir lui annoncer ça, a mentionné Vincent Lapointe. Je voulais absolument lui dire en personne, car Katie n’est pas seulement ma coéquipière en bateau d’équipe, mais c’est aussi celle avec qui je m’entraîne tous les jours. Ç’a été difficile, sur le coup, elle était sous le choc, mais elle a compris et elle sait que ce n’est pas de ma faute. Elle a dit qu’elle m’attendrait pour l’année prochaine (en vue des Jeux olympiques de Tokyo), j’en ai versé une larme.»