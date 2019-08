Les utilisateurs d’emojis obtiennent plus de «dates», selon une étude

À l’heure où la séduction se fait de plus en plus par écrans interposés, une nouvelle étude du journal PLoS ONE avance que les célibataires qui utilisent des emojis ont plus de succès en amour.

Les auteurs de l’étude suggèrent que «les gens qui se servent des emojis plus souvent sont plus doués pour créer des liens avec les autres». Ils seraient aussi plus émotifs, en règle générale. Cela pourrait expliquer pourquoi ils ont une vie romantique et sexuelle plus active.

Mais à quelle fréquence les gens utilisent-ils les émoticônes pour communiquer avec leur flamme? Sur un échantillon de 5327 participants, 38% disent ne jamais en utiliser, 29% les utilisent rarement, 28% en incluent régulièrement, et 5,5% en mettent au moins un par texto.

Les chiffres démontrent que l’utilisation fréquente des emojis est reliée à un nombre élevé de «dates» et une activité sexuelle accrue.

Les participants de l’étude ont indiqué se servir des emojis pour toutes sortes de raisons : donner de la personnalité à leurs messages, résumer une idée plus facilement, communiquer ses sentiments, ou simplement parce que les autres le font.

Il est important de souligner que l’étude ne s’est pas penchée sur le type d’emojis utilisés (bonhomme sourire, aubergine, etc.), et que cela pourrait avoir une influence sur le résultat.