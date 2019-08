L’opposition réclame des barres de protections latérales sur les camions

Ensemble Montréal presse l’administration Plante de donner suite à son engagement d’exiger l’installation de barres de protection latérales sur tous les véhicules lourds des fournisseurs faisant affaire avec la Ville.

Cette exigence visant à protéger les usagers de la route plus vulnérables devrait faire partie des appels d’offres de la Ville, d’après le Plan d’action Vision zéro décès et blessé graves 2019-2021. Et ce, dès cette année.

Or, des appels d’offres pour des contrats de déneigement lancés cet été n’incluaient pas cette obligation, a soulevé l’opposition officielle à l’hôtel de ville.

Au cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, on confirme que l’engagement tient toujours.

«Les barres latérales: on s’est engagés. On va les mettre en place, je vous le garantis, a assuré Jean-François Parenteau, responsable de l’approvisionnement au comité exécutif de la Ville de Montréal. On travaille présentement avec les services pour s'assurer de les installer.»