Meurtre à Laval : la police à la recherche d’images

Un poste de commandement sera déployé à Laval ce mardi après-midi pour tenter de faire avancer l’enquête sur un meurtre, notamment en obtenant des images de ce qui serait survenu ce soir-là.

Le 11 août dernier, les policiers de Laval se sont rendus à une fête dans une résidence privée du quartier Duvernay. Quelques dizaines de jeunes étaient sur place.

Les choses auraient dégénéré lorsque des individus qui n'étaient pas les bienvenus se seraient invités à la fête. Une altercation s'en est suivie, et les policiers, lorsqu'ils arrivent, contrôlent cette foule.

Une heure plus tard, on les informe qu’un jeune homme est étendu au sol, plusieurs dizaines de mètres plus loin. Il s’agissait de Dierry Michel, un jeune homme de 21 ans sans histoire, qui n'avait pas de dossier judiciaire.

Ses blessures, infligées par une arme blanche, lui auront été fatales.

Un autre jeune homme a également été attaqué par arme blanche et a subi de graves blessures. Heureusement, son état est maintenant stable.

Images de la soirée

Ce soir, les policiers veulent donc faire avancer l'enquête avec un poste de commandement qui sera installé à l’angle des rues Concorde et Budapest entre 16h et 21h. Les enquêteurs veulent parler avec les gens qui étaient présents à la fête.

«Ce qu'on recherche, c'est évidemment des informations qui peuvent nous aider à comprendre ce qui s'est passé le soir des événements, mais également des images qui ont pu être captées, soit par les téléphones cellulaires des jeunes présents, explique la porte-parole du Service de police de Laval, Julie Marois.

Il y aurait des jeunes qui auraient pris des images. Mais ce sont des images auxquelles nos enquêteurs, dans le moment, n'ont pas accès.»

Les citoyens qui auraient ces images ou de l'information au sujet de cet événement pourront donc rencontrer les policiers en toute confidentialité. Il est aussi possible de communiquer avec les policiers au 450-662-INFO(4636).

-D’après les explications de Marie-Anne Lapierre