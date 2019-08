«Mon univers s’est écroulé» - Laurence Vincent-Lapointe

Ayant échoué à un test antidopage, la canoéiste Laurence Vincent-Lapointe a porté en appel sa suspension, mentionnant mardi en conférence de presse être toujours incapable de comprendre le fil des récents événements qui ont mené à sa sanction.

«Je me sens comme dans un cauchemar. Mon univers s’est écroulé. [...] Au début, je ne pouvais même pas pleurer, car j’étais seulement en état de choc. Je suis totalement dévastée, car je n’ai absolument rien fait de mal et je n’ai rien à cacher, a-t-elle indiqué. Tous les efforts que j’ai faits dans le bateau, tout cela s’est écroulé en poussières.»

La multiple médaillée d’or aux Championnats du monde est dans un état de désarroi total. Celle qui risque d’être punie pour quatre ans après avoir été testée positive au ligandrol n’a pas l’intention de baisser les bras et fera tout pour participer aux Jeux olympiques de 2020.

«Toute ma vie, j’ai travaillé fort chaque jour. Je ne suis pas allée à l’école depuis l’automne, car j’ai voulu me concentrer sur les compétitions et me préparer aux sélections olympiques cette année», a-t-elle rappelé.

Présent au point de presse, son avocat Adam Klevinas a précisé que les résultats des échantillons prélevés dans le cadre du test se sont révélés positifs. Selon lui, il pourrait d’agir d’un cas de contamination.

«Il y a une explication à cela et on doit la trouver», a-t-il résumé.

L’important, c’est de prouver que je n’ai pas consommé cette substance volontairement», a ajouté Vincent-Lapointe.