Scheer promet un crédit d'impôt sur les prestations parentales

Le chef conservateur Andrew Scheer promet d’offrir un crédit d’impôt sur les prestations de maternité s’il est porté au pouvoir aux élections d’octobre.

«Aujourd’hui, les jeunes parents sont sous pression et s’inquiètent pour leur avenir», a dit M. Scheer mardi au cours d’un point de presse dans un centre d’amusement pour enfants de Toronto.

Le chef conservateur s’est engagé à leur venir en aide en rendant libres d’impôts les prestations parentales et de maternité auxquelles ils ont droit. Le crédit sur les revenus provenant de ces programmes d’assurance-emploi sera de 15 % et sera non remboursable, a-t-il promis.

M. Scheer estime ainsi que les Canadiens gagnant 50 000 $ par année auront 4000 $ de plus dans leurs poches.

Les Québécois qui perçoivent déjà une prestation parentale sous le régime provincial auront aussi droit à un crédit d’impôt du même montant, a précisé le chef conservateur.

Il a par ailleurs profité de l’occasion pour décocher plusieurs flèches contre le premier ministre Justin Trudeau. Il a fait valoir que le chef libéral a échoué à faciliter la vie des familles de la classe moyenne tel qu’il l’avait promis.

«Le Canada devrait être un endroit où, si vous travaillez fort, vous êtes en mesure d’acheter une maison, d'économiser de l’argent pour [payer] l’école, pour préparer votre retraite, pour s’occuper de vos enfants ou de vos parents qui vieillissent», a-t-il ajouté.