Ubisoft Saguenay adapte des jeux pour Stadia

Les employés d'Ubisoft Saguenay, inauguré officiellement en février 2018, travaillent présentement à adapter des jeux du studio afin qu'ils puissent être déployés sur la plateforme Stadia de Google, a appris TVA Nouvelles.

Cette plate-forme de jeux vidéo à la demande, toujours en développement, permettra aux amateurs de jeux vidéo d'accéder à leurs jeux sur divers supports, n'importe où, un peu à la façon de plateformes comme Netflix ou Amazon Prime dans le domaine des films et séries télévisées.

«Au lieu d'avoir du matériel à la maison, vous allez pouvoir vous connecter de n'importe où, n'importe quand. Il suffit d'avoir un écran intelligent, comme un téléphone, une manette et une bonne connexion Internet, et vous êtes capable de jouer immédiatement», a expliqué le directeur général d’Ubisoft Saguenay, Jimmy Boulianne.

«Un des gros avantages du "streaming", c'est qu'on a accès instantanément au jeu. On n'a pas de temps de chargement. On n'a plus besoin d'installer de mise à jour. Même le contenu additionnel est disponible immédiatement», a précisé Olivier Saillant, qui est chef de projets informatiques chez Ubisoft Saguenay.

Six jeux d'Ubisoft seront disponibles sur Stadia à compter de novembre.

Travaux d'agrandissement

Un an et demi après son inauguration, Ubisoft Saguenay compte 55 employés. L'entreprise souhaite en embaucher 75 de plus d’ici 2022.

Des travaux d’agrandissement sont d’ailleurs en cours. L'été prochain, la superficie du studio, qui est situé sur la rue Racine, à Chicoutimi, aura triplé. Il s'agit d'un chantier évalué à 6,6 millions $.