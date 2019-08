Un garçon de 12 ans sauve un bambin pris au piège dans une voiture surchauffée

*Voyez le reportage de CNN en anglais dans la vidéo ci-dessus

Un garçon de 12 ans est accueilli en héros après avoir brisé le pare-brise d’une voiture pour libérer un bébé de 2 ans, laissé seul en période de chaleur accablante.

La scène s’est déroulée lundi, dans le stationnement d’un centre commercial dans la ville de Tulsa, en Oklahoma, selon CNN.

Alors que Ben Theriot et sa mère se dirigeaient vers un magasin, cette dernière a aperçu le bébé en pleurs. Aussitôt, le garçon s’est rué vers la voiture de sa mère, saisit une sangle de ceinture de sécurité et brise le pare-brise de la voiture: «J'ai balancé [la sangle] sur mon épaule, j'ai visé la fenêtre et elle s'est fissurée.»

Bien qu’un peu ébranlé et avec le visage rougi, le bambin ne présentait aucun signe de faiblesse. L’équipe d’ambulanciers dépêchée sur les lieux n’a pas cru nécessaire de l’envoyer à l’hôpital.

La mère du bébé a quant à elle été interceptée dans le magasin voisin et a plaidé un simple accident, croyant qu’un autre adulte se trouvait à l’intérieur du véhicule. Elle a finalement reçu une contravention de 250$, compte-tenu que l’enfant ne présentait aucune blessure et qu’il s’agissait de sa première infraction.

L’agente de police présente sur les lieux de l’incident a précisé que la température avoisinait les 46 degrés Celsius au moment où l’enfant se trouvait dans le véhicule, en plein après-midi.