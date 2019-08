Une réflexion sur un congé parental pour les députés s’impose, croit Guilbault

Enceinte de son deuxième enfant, Geneviève Guilbault croit que le temps est peut-être venu de se pencher sur la possibilité d’instaurer un congé parental pour les députés.

La vice-première ministre devra visiblement s’absenter pour une courte période après la naissance de son bébé, dont l’accouchement est prévu pour les fêtes. Mais les élus de l’Assemblée nationale n’ont pas accès au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), rappelle Mme Guilbault.

«Je devrai m’absenter un petit moment, tout en continuant de toucher mon salaire. Je peux m’absenter, (mais) ça vient avec un certain malaise parce que les autres citoyens ne touchent pas l’entièreté de leur salaire pendant qu’ils s’absentent pour des raisons parentales, donc ça amène un certain malaise», reconnaît celle qui occupe également la fonction de ministre de la Sécurité publique.

Geneviève Guilbault estime que la situation des parlementaires est une «étrangeté administrative» et mérite une réflexion.

«Moi j’aurai fondé toute ma famille en politique, je n’aurai jamais eu de congés de maternité comme les autres citoyennes, avec des prestations de maternité comme les autres citoyennes. Est-ce qu’on pourrait réviser ça?», s’est-elle interrogée mardi, en marge des consultations sur des modifications au registre des armes à feu.

Déjà maman d’une petite fille, Geneviève Guilbault n’appréhende pas de période plus difficile lorsqu’elle devra revenir occuper ses fonctions. «J’ai déjà eu mon premier enfant et puis j'ai constaté les grandes capacités parentales de l’homme, alors ça me rassure beaucoup!», a-t-elle insisté, en référence à son conjoint.

Depuis juin dernier, les députés du Parlement fédéral ont le droit de bénéficier d’un congé parental d’une durée maximale de 12 mois. À l’Assemblée nationale, les élus québécois ont manifesté le désir de moderniser le parlement pour une meilleure conciliation travail-famille.