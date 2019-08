Une résidence lance un appel à l’aide pour financer des travaux

Une résidence privée qui héberge des adultes ayant des troubles de santé mentale pourrait devoir fermer ses portes, à Roberval au Lac-Saint-Jean.

Elle ne répond plus aux normes de la régie du bâtiment et le coût des travaux s'élève à plus de 200 000 dollars selon la propriétaire Danny Privé.

Cette dernière admet qu'elle n'a pas l'argent nécessaire pour les réaliser.

«J'ai reçu un avis et on me donne jusqu'au 30 septembre pour me conformer, précise-t-elle. Juste refaire la toiture c'est 40 000 dollars. C'est cher!»

Elle héberge 11 personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Certaines d'entre elles y vivent depuis plus de 20 ans, bien avant que Danny Privé devienne propriétaire de la résidence.

«Où ils vont aller si je dois fermer? s'interroge-t-elle. On ne peut pas les mettre dehors et les laisser sur le trottoir. C'est du monde qu'on aime et je veux pouvoir encore en profiter avec eux. Ils sont très bien ici.»

Les responsables de l'urbanisme à la ville de Roberval connaissent bien le dossier.

Ils sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la propriétaire depuis 2011 pour l'inciter à se conformer.

«On ne voudra pas avoir à lui remettre des constats d'infraction, explique la directrice de l'urbanisme, Sarah Chiasson. On ne veut pas non plus qu'elle ferme la résidence. On veut tout simplement s'assurer que les lieux soient sécuritaires pour tout le monde.»

Danny Privé a aussi interpellé la députée de son secteur, Nancy Guillemette, qui a promis de la soutenir dans ses démarches.