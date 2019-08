Une soirée sur les mèmes à Montréal

Les amateurs de pages de mèmes québécoises se sont donné rendez-vous jeudi soir à la salle de spectacle Le Ministère, sur le Plateau-Mont-Royal, pour une soirée de performances à thématique «cringe» (malaise).

Si les organisateurs de l’événement CringeCité souhaitent préserver un certain mystère autour de la soirée, on sait que celle-ci comprendra un mélange de projections numériques et de performances en direct.

Il s’agira aussi d’un moment de rencontre entre les créateurs de mèmes et leur public. Les gens sont de plus en plus nombreux à suivre ces pages qui diffusent des blagues composées de texte et d’images.

Les créateurs qui organisent l'événement sont derrière les pages Fruiter et Memes gastro-entérite, qui comptent respectivement 146 800 et 53 500 abonnés sur Facebook, en plus des personnes qui les suivent sur Instagram.

«On voit 2019 vraiment comme l’année où les mèmes sortent des pages, de l’internet», explique Vincent Houde, l’un des organisateurs.

«Le phénomène a pris de l’expansion et les gens reconnaissent que c’est là pour rester : ce n’est pas quelque chose dont on devrait avoir peur ou une sous-culture web. Ça prend de la place dans la vie des jeunes, ils communiquent avec leurs amis en mèmes», rapporte-t-il.

Les médias traditionnels abordent d’ailleurs la question de temps à autre. Le podcast Centre d’observation de la mémétique, animé par Jean-François Provençal et produit par QUB Radio, s’y dédie entièrement.

«Ça faisait longtemps qu’on voulait organiser une soirée de style ‘‘meetup’’ où on peut rencontrer tous les créateurs de mèmes québécois. La communauté est vraiment à son top maintenant, les créateurs sont définis et établis, on sait qui est qui. Ce n’est plus instable comme il y a deux ou trois ans alors que des pages arrivaient et repartaient tous les deux ou trois mois. On connaît les gros joueurs», résume Vincent Houde.

La soirée commence à 21 h 30 et elle durera entre 1 heure 30 et 2 heures. On peut acheter les billets sur le site www.lepointdevente.com.