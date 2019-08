Édith Butler au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Après plus de 50 ans de carrière en chanson, l'Acadienne Édith Butler fera son entrée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Son intronisation aura lieu ce vendredi.

L'événement se déroulera dans le cadre du Congrès mondial acadien qui se tient jusqu'à samedi, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau Brunswick.

Pour l'artiste originaire de Paquetville – aussi le titre d'un de ses grands succès –, il s'agira d'un deuxième honneur en moins d'une semaine, elle qui a reçu, lundi, le titre de chevalière de l'Ordre des arts et des lettres de la République française.

Depuis les années 1960, la femme de 77 ans a enregistré quelque 250 chansons. La sortie de son plus récent album, «Le retour, remonte à 2013. On peut y entendre des duos avec Marie-Jo Thério et Lisa LeBlanc, tous deux des Acadiennes.

Sa biographie intitulée «Édith Butler: la fille de Paquetville» est quant à elle parue en 2014.