Feux en Amazonie: des ONG montrées du doigt par le président brésilien

Le président brésilien Jair Bolsonaro a insinué mercredi que des ONG pourraient avoir provoqué les feux qui affectent actuellement l'Amazonie afin d'«attirer l'attention» sur la suspension par Brasilia des subventions à la préservation du «poumon de la planète».

«Il pourrait s'agir, oui, il pourrait, mais je ne l'affirme pas, d'actions criminelles de ces "ONGéistes" pour attirer l'attention contre ma personne, contre le gouvernement brésilien. C'est la guerre à laquelle nous sommes confrontés», a lancé le chef de l'État devant des journalistes à la sortie de sa résidence officielle à Brasilia.

Les feux de forêt ont augmenté de 83% depuis le début de cette année au Brésil par rapport à l'ensemble de 2018, a annoncé mardi un institut officiel. La hausse a été particulièrement alarmante dans les États occupés en totalité ou partiellement par la forêt amazonienne, comme celui du Mato Grosso (centre-ouest), avec 13 682 départs de feu, soit une hausse de 87% par rapport à toute l'année 2018.

Il n'était pas possible d'évaluer mercredi l'ampleur des superficies affectées par des feux de forêt en Amazonie, tandis que circulaient des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des pans entiers de forêt dévorés par des rideaux de flammes.

Jair Bolsonaro n'a apporté aucun élément pouvant étayer sa grave mise en cause des ONG, mais a expliqué que celles-ci «ressentent le manque d'argent», après la suspension des financements alloués à la préservation de la forêt amazonienne.

«On a retiré l'argent aux ONG. Elles recevaient 40% des subventions venant de l'étranger. Elles ne les ont plus. On a aussi mis fin aux subventions publiques» aux ONG, a-t-il expliqué.

«Le feu, apparemment, a pris dans des lieux stratégiques», a-t-il poursuivi. «Même vous ne pourriez aller filmer dans tous les lieux où cela brûle, et envoyer (vos vidéos) à l'étranger», a-t-il dit aux journalistes. «Parce que tout indique qu'ils sont allés là-bas pour filmer des incendies. C'est ce que je ressens».

Les feux en Amazonie sont habituellement provoqués par les défrichements par brûlis utilisés pour transformer des aires forestières en zones de culture et d'élevage ou pour nettoyer des zones déjà déforestées, généralement pendant la saison sèche qui s'achève dans deux mois.

Jair Bolsonaro est la cible d'une avalanche de critiques de scientifiques, d'ONG de préservation de l'Amazonie et des populations indigènes pour son soutien au développement de l'activité économique, et notamment de l'agriculture et l'exploitation minière, dans des zones protégées.

Les deux contributeurs principaux du Fonds Amazonie, la Norvège et l'Allemagne, ont récemment annoncé suspendre leurs subventions au à ce fonds qui permet de financer la préservation de la forêt, en raison des positions du président brésilien.