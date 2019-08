Importante interruption de service dans le métro de Montréal

Le service a été interrompu pendant quelques minutes sur une importante portion du réseau du métro de Montréal en raison d’un dégagement de fumée survenu à la station Berri-UQAM.

La ligne verte entre les stations Lionel-Groulx et Viau, la ligne orange entre les stations Lionel-Groulx et Henri-Bourassa et la ligne jaune ont été touchées.

Le service a repris graduellement sur l’ensemble des lignes peu avant 14h30, comme la STM l’avait estimé.

«Un dégagement de fumée a été rapporté à Berri-UQAM. Il est donc nécessaire d'interrompre le service sur les lignes qui passent par cette station et nous devons également procéder à l'évacuation des stations concernées, selon nos protocoles de ventilation», a expliqué par courriel un porte-parole de la STM.