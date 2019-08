«Je ne sais jamais à qui faire confiance» - Britney Spears

«Portez une attention particulière aux personnes qui n’applaudissent pas lorsque vous gagnez». C’est la citation qu’a placé Britney Spears sur sa page Instagram mardi, provoquant tout un lot de commentaires.

Dans la légende de la publication, la chanteuse de 37 ans a expliqué: « Vivre à Los Angeles est une épreuve !!! On peut parfois se sentir seule. On ne sait jamais à qui faire confiance et certaines personnes peuvent être fausses. J'ai un très petit cercle d'amis et je fais simplement ce qui me rend heureuse !!! Ça me brise le cœur de voir les commentaires sous mes publications parfois... Alors j’ai simplement choisi de ne plus regarder. Laissons les ''haters'' faire ce qu’ils savent faire de mieux: haïr!»

Après son message, Sam Asghari, son petit ami, a rapidement offert son soutien en commentant: «Les gagnants ne détestent ni n’intimident, les perdants ne le font que parce qu'ils n'ont pas ce que toi tu as (le meilleur cœur du monde).»

La chanteuse du hit Toxic a eu sa part de hauts et de bas ces derniers mois. Elle a été notamment confrontée à des attaques qui accusaient son équipe de supprimer les commentaires positifs de ses publications Instagram afin de donner une mauvaise image de la pop star.

Ses avocats ont toutefois réagi en publiant cette déclaration : «Nous nions sans équivoque les allégations absurdes selon lesquelles nous avons promu des déclarations négatives ou supprimé des messages positifs sur Instagram. Nous envisageons des mesures appropriées (à ces attaques).»

Britney Spears a également fait la une des journaux lorsqu'elle s'est inscrite dans une retraite de bien-être pour se concentrer sur sa santé mentale, après avoir lutté pour faire face aux récents problèmes de santé de son père Jamie.

Voyez la publication sur Instagram