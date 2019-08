La police l’aide à faire sa demande en mariage!

Des policiers de Miami ont joué un rôle dans la demande en mariage d’un homme à sa petite amie qui est passée par toute une gamme d’émotions.

Avi Mizrahi avait tout préparé. «J’ai décidé de faire ma demande et d’avoir la police qui arrive, qui m’interpelle pour qu’elle ait un peu peur», explique le jeune fiancé.

Il s’est rendu au poste de police et a dévoilé son plan. Heureusement, l’agente Rosanna Cordero-Stutz a pu l’aider. «Il savait exactement ce qu’il voulait et comment il le voulait [...] Heureusement, on avait des policiers disponibles pour l’aider», raconte-t-elle.

Deux policiers ont donc arrêté le jeune homme et lui ont demandé de sortir du véhicule. Ensuite, on lui a demandé s’il pouvait ouvrir le coffre. «Et c’est là qu’elle a vraiment été surprise», de dire l’agente Glenna Battle.

«Dans le coffre, il y avait une affiche de nous. C’est là qu’elle est passée d’effrayée à heureuse. Elle a dit oui et c’était incroyable», ajoute Avi.

Toute la scène a été filmée et publiée sur Twitter. Pour les nouveaux fiancés comme pour les policiers du comté de Miami-Dade, c’était un moment qu’ils n’oublieront pas de sitôt.