Ottawa donne 50M$ pour le Grand parc de l'Ouest de Montréal

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi une participation du gouvernement fédéral de 50 millions de dollars pour le projet du Grand parc de l'Ouest à Montréal.

Il en a fait l’annonce en compagnie de la mairesse Valérie Plante et du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités François-Philippe Champagne.

«Le projet du Grand parc de l'Ouest que nous avons récemment présenté ne pourra devenir réalité sans la collaboration de précieux partenaires et je suis heureuse de constater que le gouvernement fédéral en sera un de premier plan», a affirmé la mairesse Plante.

«Il s’agira du plus grand parc urbain du Canada et un des plus importants au monde», a fièrement lancé le premier ministre.

«Cet investissement démontre l’engouement du gouvernement fédéral pour lutter de façon efficace et rapide contre les changements climatiques», a ajouté la mairesse.

Plus tôt mercredi, le premier ministre a prononcé une allocution à l’Hôtel Bonaventure devant le Conseil des relations internationales de Montréal.