Ozzy Osbourne se remet de son opération au cou

Le chanteur britannique Ozzy Osbourne fait tout son possible pour se remettre d'aplomb avant de rependre sa tournée «No More Tours 2», qui a été interrompue suite à différents problèmes de santé.

Des médecins ont annoncé qu'il lui faudrait jusqu'à un an pour se remettre complètement d'une grave chute à son domicile, qui avait interrompu la tournée début 2019, en plus d'avoir déjà subi une grave blessure à la main et un accès de grippe.

Lors de son premier entretien depuis l'accident, le rockeur de 70 ans a déclaré au magazine «Rolling Stone» qu'il avait été à l'agonie pendant une grande partie de l'année.

«Je ne me suis pas loupé. Je suis tombé sur mon visage, BOUM», a déclaré le chanteur de «Crazy Train».

Cette chute a déplacé des tiges de métal que les médecins lui avaient placées dans son corps après son accident presque mortel de 2003.

«Pendant les, disons, quatre premiers mois, j'étais complètement à l'agonie, a-t-il ajouté. J'étais à l'agonie au-delà de tout ce que j'avais connu auparavant dans ma vie. C'était affreux.»

Aujourd'hui, la vedette suit des cours de physiothérapie et d'ergothérapie, «mais les progrès sont très lents».

«Ils disent que ça prendra au moins un an. J'espère que tout ira bien et que je serai prêt à partir en janvier. Je croise mes doigts très fort.»

Ozzy Osbourne a également révélé qu'il avait subi une lourde opération du cou.

«Quand ils te font subir une opération au cou, ils coupent tous les nerfs, et ça a tout foutu en l'air, alors je chancelle de partout.»

«Et comme ils ont coupé les nerfs, mon bras droit est en permanence froid... J'ai parfois une sensation de chaleur dans les mains. Je me lève avec ça, et je me couche avec. (...) Je n'aime pas ça quand je suis au lit plus d'une journée et là, ça fait six mois, alors tu peux imaginer comment je me sens dans ma tête... C'est là que la famille est importante», a-t-il ajouté.