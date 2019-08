Un homme de 70 ans tué par son propre lion

Un homme de 70 ans a été mutilé à mort par son propre lion gardé en captivité dans une réserve animalière en Afrique du Sud, mardi.

La victime, du nom de Leon van Biljon, réparait une clôture brisée dans l’enclos des lions lorsque l’incident s’est produit.

Selon le média local Netwerk24, rapporté par CNN, l’homme a été tué au Mahla View Lion Lodge près de la ville de Cullinan, dans le nord du pays.

Le site internet de l’établissement indique que trois lions – nommés Rambo, Katryn et Nakita – sont gardés en captivité sur la propriété, qui offre aux visiteurs des parcours de safari et des services d’hébergement.

Netwerk24 a confirmé que l’homme a été tué par l’un de ses lions. Dans la région, il était largement connu sous le nom de «The Lion Man» (l'homme des lions).

Entre 6000 et 8000 lions sont élevés et détenus dans plus de 200 installations en Afrique du Sud, au sein d’élevages et de réserves fauniques.