Une séance photo unique et touchante pour une adolescente

Une adolescente du Nebraska s’est offert une séance photo pas comme les autres pour immortaliser le début de sa dernière année au secondaire.

Pour honorer son père décédé lors d'une mission en Afghanistan, une photographe a créé un montage unique pour Julia Yllescas.

L'artiste a ajouté son père en transparence sur un cliché où il se trouve à ses côtés, pour qu’il puisse l’accompagner symboliquement au début de cette étape importante de sa vie.

Julia Yllescas n'avait que 7 ans lorsque son père, le capitaine Robert Yllescas, a été grièvement blessé lors d’une mission en Afghanistan.

Un mois plus tard, il revenait en terres américaines et succombait à ses blessures.

«Ça a été très très difficile de grandir sans mon père. C’est de plus en plus dur chaque année», révèle la jeune femme, dans une entrevue accordée à CNN. «Je ne peux pas décrire comment je me sens aujourd'hui, sachant qu’il se trouve désormais près de moi», ajoute-t-elle, en faisant référence au montage photo.

Des photos qui touchent les cordes sensibles

Ces photos, partagées d’abord par la photographe Susanne Beckmann, sont devenues virales sur Facebook.

«C’était supposé être quelque chose de spécial pour une cliente. Je n’ai jamais était témoin d’autant de réactions sur mes photos!», confie la photographe.

Mme Beckmann a reçu de nombreux appels de familles désireuses d’obtenir le même résultat avec des photos de leurs proches disparus.

Un film à venir qui relate son histoire

Le capitaine Robert Yllescas apparaît comme un personnage important dans le livre de Jake Tapper «The Outpost: An Untold Story of American Valor», sorti en 2012.

Un film se basant sur ce livre verra le jour plus tard cette année, dans lequel Milo Gibson, le fils de Mel Gibson, campera le rôle du capitaine Yllascas.

Julia Yllascas sera présente avec sa mère à un visionnement privé du film à Washington en octobre avant qu’il prenne l’affiche.