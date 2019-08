1 M$ en cocaïne dans des bananes à l'épicerie

Les autorités américaines tentent de comprendre comment des briques de cocaïne valant plus de 1 million de dollars se sont retrouvées dans trois épiceries distinctes de l’État de Washington, dimanche.

Les employés de l’un des supermarchés étaient en train de placer les bananes sur les étalages quand ils ont vu quelque chose d'étrange dans les boîtes.

«L'une des boîtes contenait du papier brun, ce qui a attiré leur attention, puis ils ont cherché plus loin et ont trouvé les briques, a déclaré le sergent Ryan Abbott du bureau du shérif du comté de King. Ils ont appelé la police et nous sommes allés là-bas et il s'est avéré que nous avions 22 kilos de cocaïne d'une valeur marchande de 550 000 $.»

«Nous essayons toujours de déterminer d'où vient la drogue. Nous sommes en train d'enquêter. Nous savons que tout a été expédié depuis un entrepôt central, mais nous ne savons pas encore d'où cela provient. C'est donc un travail en cours» a ajouté le porte-parole de la police.

Une quantité semblable a également été découverte dans deux autres supermarchés.

Ce n'est pas la première fois que des bananes sont utilisées pour faire passer de la cocaïne en contrebande.

En avril, les autorités allemandes avaient trouvé des centaines de kilogrammes de cocaïne, d'une valeur d'environ 28 millions de dollars américains, qui avaient été expédiés dans des magasins.

L'année dernière, les autorités du Texas ont découvert pour 18 millions de dollars de cocaïne dissimulée dans des bananes destinées à un centre de détention.