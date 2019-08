200 000 $ pour encourager les jeunes à travailler en agriculture

Le gouvernement a annoncé, jeudi, le versement d'un montant de 200 000 $ à la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), qui utilisera cette somme pour promouvoir l'agriculture chez les jeunes.

La FRAQ compte utiliser ce coup de pouce financier pour produire et diffuser des capsules vidéo faisant la promotion de l'entrepreneuriat agricole, en plein contexte de manque de main-d'œuvre et de difficulté de recrutement.

«Le manque de relève et la rareté de main-d'œuvre affectent beaucoup d'entreprises et bien des secteurs de notre économie. [...] Notre gouvernement souhaite envoyer le signal clair que faire le choix de l'agriculture est attrayant, valorisant et passionnant», a expliqué le député Samuel Poulin, par communiqué.

L'argent aidera aussi à soutenir les transferts de fermes d'une génération à l'autre. «Il ne manque pas de relève, dans les écoles d'agriculture du Québec, et la FRAQ va continuer à travailler fort, dans les prochaines années, pour que se concrétise le rêve de ces jeunes, de devenir chefs d'entreprise», a souligné la présidente de la FRAQ, Julie Bissonnette.

La FRAQ, affiliée à l'Union des producteurs agricoles du Québec, regroupe plus de 2000 jeunes agriculteurs et passionnés d'agriculture.