Début du tournage de «Fugueuse 2» ce lundi

L’intrigue de la série-choc «Fugueuse» se poursuivra bientôt. Les images de la deuxième saison de l’émission qui a bouleversé plus d’un million de téléspectateurs à TVA l’an dernier seront tournées à partir de lundi.

Ludivine Reding, Lynda Johnson, Claude Legault, Jean-François Ruel, Kimberly Laferrière et Iannicko N’Doua retrouveront donc le chemin du plateau.

Comme lors des 10 premiers épisodes, l’auteure Michelle Allen et le réalisateur Éric Tessier uniront leurs forces, dans une production d’Encore Télévision et Québecor Contenu.

L’œuvre mettant en vedette Ludivine Reding prêtant ses traits à Fanny, une adolescente tombée sous le charme du manipulateur Damien et plongée dans l’enfer de l’exploitation sexuelle, se poursuivra après la dénonciation faite à la police. Malgré la fin de cette histoire d’horreur, Fanny sera toujours hantée par ses fantômes, le trio formé de Carlo, Damien et Natacha n’étant pas bien loin. Cette fois, elle voudra venir en aide à Daise et Yohan, deux jeunes confrontés à des problèmes qu’elle a vécus.

Grâce à solide prestation devant les caméras de «Fugueuse», Ludivine Reding a mis la main sur le trophée Artis décerné à une actrice d’une série dramatique saisonnière lors du gala de 2018.

On ne connaît pas encore la date de diffusion de la deuxième saison de la série.