De la pluie tombera sur la majorité des régions du Québec, jeudi, avant un retour graduel du soleil. Dans le sud, les précipitations devraient rapidement faire place au beau temps, tandis que la pluie sera plus persistante dans l’est.

À Montréal et à Québec, on prévoit un maximum de 25 degrés et cette température ne devrait pas être dépassée de beaucoup d’ici à la fin du week-end.

Voyez notre bulletin météo complet dans la vidéo ci-dessus.